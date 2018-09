Maísa Silva se machuca ao despencar de balanço

A atriz e apresentadora Maísa Silva sofreu um acidente inusitado, na tarde desta quinta-feira (30). De bobeira, brincando no balanço ao lado do namorado, Nicholas Arashiro, o equipamento despencou com a morena junto, que ficou com a palma das mãos inchadas e a polpa do bumbum ralado.

(Foto: Reprodução/Instagram)



A saga foi contada por Maísa em seu Instagram Stories. Em um dos vídeos, a atriz mostrou sua roupa toda suja de terra. "Estou até voltando para casa", disse inconformada. "Isso nunca tinha acontecido comigo. Acho que estou gorda", brincou.

O namorado de Maísa também ficou surpreso com o acontecimento. "Balanço que não suporta 50 quilos ...", comentou. Quando chegou em casa, a atriz mostrou o resultado do tombo na polpa de seu bumbum. "Sério, que mico. Estou toda ralada", desabafou.

