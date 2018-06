Maisa se irrita com Silvio Santos e dispara: “Parece vizinha fofoqueira”

Maisa Silva se irritou com Silvio Santos durante o “Jogo dos Pontinhos” que foi ao ar no último domingo (10). Durante o quadro do “Programa Silvio Santos”, o apresentador insistiu em saber o nome do namorado da atriz.

Foto: Reprodução/Instagram

Irritada, a menina não segurou uma crítica ao ‘patrão’. “Você parece vizinha fofoqueira, toda vez que venho aqui quer saber quem estou namorando”, disparou. E garantiu: “Estou no auge dos meus 16 anos com uma vida amorosa muito boa, obrigada. Estou feliz”.

Vale lembrar que Maisa assumiu seu relacionamento com Nicholas Arashiro em fevereiro deste ano. Discreta, não costuma postar fotos com o rapaz, tampouco comentar a respeito dele publicamente.

Famosidades