Maísa faz balanço do ano e diz que não pensava em namorar

Maísa Silva recorreu ao seu Instagram para fazer um balanço sobre o último ano em sua vida. A apresentadora e atriz mirim comentou sobre as últimas conquistas, novas amizades e viagens que fez desde o fim de 2017 até os dias atuais. Um dos temas abordados por ela foi o fato de estar namorando o estudante Nicolas Arashiro.



Segundo Maísa, o relacionamento aconteceu de repente, pois ela não tinha intenção de se apaixonar tão cedo. "Sou aquela pessoa que namora e que não acredita que está namorando. Vocês não tem ideia de como eu era antes. Eu era muito tipo: 'Nossa, nunca vou namorar alguém. Só depois que tiver feito faculdade. Relacionamento só vai atrapalhar a minha vida, quero ficar mais no Netflix'. Realmente eu era a solteirona. Solteirona de Taubaté, porque agora eu namoro. Mas eu era 'jamais', 'nunca', e aconteceu!", explicou ela, bem humorada.



Maísa usou sua conta no Instagram para interagir com o público e fazer um balanço do ano. Foto: Reprodução/Instagram

Em seguida, a atriz revelou como o relacionamento com Nicolas Arashiro começou. "Eu brincava que meu namorado era meu namorado antes de namorar. E aconteceu", explicou.

Além de falar sobre o namoro, Maísa também brincou com o fato de as pessoas não se conformarem de ela ter crescido rápido, já que ficou conhecida nas telinhas com poucos anos de idade ao apresentar o Bom Dia & Cia, no SBT.

"Agora vou para meu último ano na escola. Vocês tem ideia? Tem muita gente que me para na rua e fala: 'Nossa, eu estou muito velha, você está muito grandinha, está namorando'. Mas vocês tem ideia de que além de estar namorando, estou me formando na escola, anjos? Muito mais grave", disse.

