Mais magro, Mr. Catra posa em família

Mr. Catra é mesmo um homem de família! Com 32 filhos, o funkeiro faz questão de manter os herdeiros sempre por perto. Nesta segunda-feira (25), não foi diferente. O cantor publicou uma foto com parte de sua “prole” e mandou recado na legenda.

(Foto: Reprodução/Instagram)

“Momentos que dinheiro nenhum no mundo paga. Dê mais valor a quem você ama, o papo tá dado… #familia, escreveu o artista no texto que acompanhou o clique.

Outro detalhe que chama atenção no registro é o fato de Catra estar bem mais magro. O funkeiro foi diagnosticado com câncer de estômago em 2017.

Em abril deste ano, o artista foi ao SuperPop e atribuiu a doença ao abuso de álcool e às noites de sono perdidas. “A colheita é conforme a plantação, não tem jeito. Não foi Deus que deu essa enfermidade, a culpa é minha. Foi álcool, noites de sonos perdidas é o pior veneno de todos. Eu descansava, não dormia. Agora as coisas estão retomando os eixos. Do mesmo jeito que contraí esse câncer, Deus vai vir com a cura”, afirmou.

Redetv!