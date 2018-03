Mahmoud é eliminado do BBB 18; Gleici segue na casa em quarto escondido

O sexólogo Mahmoud recebeu 57,23% dos votos no paredão realizado nesta terça-feira (06) e foi o sexto participante a ser eliminado no "BBB18". O rondoniense deixou a casa após perder a disputa para Paula e Gleici, que se mantêm na busca pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A empresária recebeu 39,28% dos votos, enquanto a estudante teve apenas 3,49% da rejeição popular.



Apesar de ter a menor rejeição entre os emparedados, Gleici foi anunciada como a primeira eliminada pelo apresentador Tiago Leifert. Muito emocionada, a sister ficou bastante confusa até entender que estava livre da eliminação. A pegadinha faz parte da dinâmica do paredão "Vai e Volta", anunciado dias antes pela produção do programa.

Mahmoud é o sexto eliminado do "BBB18" (Foto: TV Globo)

A acreana vai ficar em um quarto secreto até a próxima sexta-feira (09). Durante o período, ela poderá assistir o que acontece na casa por meio de câmeras e vai ficar totalmente isolada dos demais brothers, que acreditam em sua eliminação. No dia do seu retorno, a sister deverá indicar alguém para o paredão, além disso ela está imune na próxima berlinda. "Assim que a pessoa sair, esperamos 10 segundos e aplaudimos e gritamos como se ela estivesse aqui. Como sempre, tá? Daí vou falar com a pessoa, e vou falar bem baixinho pra não entregar a brincadeira", explicou Leifert para a plateia do programa ao vivo.

A indicação de Mahmoud já era esperada, esta foi a terceira vez do brother em um paredão. Voto frequente do trio formado por Caruso, Viegas e Wagner, o sexólogo terminou na berlinda após uma jogada pouco inteligente de sua parte. Irritado por Wagner ter votado nele, o rondoniense retribuiu a indicação, ao invés de atacar Diego. Como mais votado pela casa, Mahmoud empatou com Gleici e Diego com três votos cada. Líder da semana, Patrícia precisou salvar um dos três da disputa e escolheu o escritor, seu amigo desde o início do programa. Caso tivesse votado em Diego, o sexólogo teria se livrado da berlinda, já que a cearense queria ver Gleici fora da casa.

INSTABILIDADE

Mahmoud, 27 anos, é um dos personagens mais polêmicos do "BBB18". Logo nos primeiros dias de programa, iniciou uma rivalidade com Ana Paula, após a bruxinha se referir a ele como "viado", e os dois discutiram. Os dois pareciam ter se acertado, porém após a prova do líder, Mahmoud indicou Ana Paula para o primeiro paredão de maneira tão direta que até o apresentador Tiago Leifert ficou surpreso. Ambos começaram a primeira grande rivalidade da casa e Ana Paula se defendeu dizendo que não era homofóbica.

Como parte do poder de líder, Mahmoud teve de indicar uma segunda pessoa ao paredão e escolheu Mara. A cientista política deixou o programa e atacou o rondoniense: "Ele é uma bicha recalcada". Além das brigas, ele ficou marcado por tomar banho pelado no quarto do líder e não se importar com a nudez.

Antes de deixar a liderança, o sexólogo teve que banir seis pessoas da segunda prova do líder, ganhando mais inimizades. Esse episódio foi fundamental para sua indicação ao segundo paredão. Irritado, ele prometeu vingança e disse: "Essa casa vai virar um inferno".

Na mesma noite, o brother cozinhou e comeu ovos mexidos na panela do grupo Tá com Tudo, sendo que ele está no Tá com Nada. Pela atitude, todos os participantes foram rebaixados para o grupo Tá com Nada e ficaram com restrições alimentares por alguns dias. O brother pediu desculpas e disse que cometeu a infração sem querer. Na sequência, Mahmoud afirmou para os colegas que Jaqueline havia prometido entregar o anjo, caso vencesse a prova. A sister ficou revoltada com o comentário e garantiu que nunca prometeu nada ao sexólogo.

Irritada, a biomédica o confrontou e chamou o brother de "falso, dissimulado e cobra criada". Nas redes sociais, começaram a surgir vídeos do exato momento em que a sister sugere que daria o anjo para Mahmoud. Nas semanas seguintes, o rondoniense ficou mais calmo, mas acabou sendo indicado ao quarto paredão. Mas a grande rejeição de Nayara, fez com que ele passasse ileso e com baixa votação na disputa.

Muito irritado, ele acusou os três brothers de perseguição e protagonizou uma briga com Caruso, chamando o paulistano de "covarde e debochado". Após disputa acirrada com Paula, o brother deixou o programa e se emocionou.

Folhapress