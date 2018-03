Luiza Possi está casada com diretor da Globo

Luiza Possi e o diretor Cris Gomes estão casados. Juntos desde junho do ano passado, eles preferiram não esperar muito tempo para juntar as escovas de dentes. Os dois, repare, circulam com a mesma aliança na mão esquerda (foto abaixo) e já dividem o mesmo teto na cidade de São Paulo.



Luiza Possi e o marido, o diretor Cris Gomes. (Foto: Reprodução/ Instagram)



O amor surgiu nos bastidores do “Domingão do Faustão”, quando a cantora participava do quadro “Show dos famosos”, dirigido por ele. Em entrevista à radio CBN, veiculada no último sábado, Luiza o tempo todo se referia ao diretor como "meu marido". É o segundo casamento da cantora. O primeiro foi com o ator Pedro Neschling, com quem ficou até 2009.



Luiza Possi e o marido, o diretor Cris Gomes. (Foto: Reprodução/ Instagram)



Extra