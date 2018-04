Luiza Possi mostrou que não tem papas na língua e contou histórias hilárias do seu começo de adolescência para Fê Souza durante sua participação no Vai Fernandinha. O episódio vai ao ar nesta quarta (18), às 22h30, no Multishow.

Dona de uma personalidade forte, a cantora revelou que perdeu a virgindade aos 13 anos, com um namorado da época, e decidiu presentear a mãe, a também cantora Zizi Possi, com a “confissão” sobre o que tinha rolado. “Eu vou dar para a minha mãe a minha maior confissão. Eu vou dizer que eu transei”, pensou Luiza.

“E ela falou o quê?”, perguntou Fê Souza. “Filha, vai para o seu quarto um pouquinho”, lembrou Luiza, rindo.

Luiza Possi conta para Fê Souza que perdeu a virgindade aos 13 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)



Ela ainda contou que começou a beber socialmente aos 12 anos. “Como é que é beber socialmente aos 12? Com 12 anos, eu dançava “Remexe” socialmente, divertiu-se Fernandinha, nossa eterna Mili.

