Luiza Brunet perde ação judicial contra ex e terá que pagar R$ 1 milhão

A modelo e atriz Luiza Brunet, de 56 anos, perdeu em São Paulo ação judicial que movia contra o empresário Lírio Parisotto, de 64 anos, com o qual manteve relacionamento amoroso e pedia reconhecimento de união estável, e agora terá de pagar cerca de R$ 1 milhão em honorários à defesa dele. A informação é do escritório PLKC, que defende os interesses do bilionário.



Em sua conta no Instagram, Luiza postou que irá recorrer da decisão.

Luiza Brunet posta em seu Instagram que irá recorrer da decisão judicial que não aceitou o seu pedido para reconhecer uma união estável sua com o empresário Lírio Parisotto (Foto: Reprodução/Instagram)



Segundo Luiz Kignel, advogado de Lírio, Luiza queria o reconhecimento de união estável com seu cliente, entre 2012 e 2016, para receber metade do patrimônio dele nesse período.

“Mas o juiz Leonardo Ribeiro, da 4ª Vara da Família da Justiça, negou esse pedido no último dia 14 de maio”, disse Kignel nesta quarta-feira (30) ao G1. “Em namoro não se discute patrimônio. E os dois eram namorados, não foram companheiros ou casados”.

Luiza terminou o relacionamento com Lírio após acusá-lo de agressão durante os anos em que estiveram juntos. Em junho de 2017, o investidor financeiro foi condenado na esfera criminal da Justiça por lesão corporal contra a modelo.

O empresário foi obrigado a cumprir um ano de prisão em regime aberto além de mais um ano de serviços comunitários. Ele sempre negou o crime. Sua defesa está recorrendo dessa decisão.

Lirio Parissoto e Luiza Brunet na época em que mantiveram relacionamento (Foto: Reprodução/TV Globo)

Honorários

Ainda de acordo com o advogado de Lírio, como o valor da causa na Vara da Família foi estipulado em R$ 10 milhões pelo magistrado, e Luiza perdeu essa ação, ela terá de pagar 10% desse valor em honorários.

O caso está sob segredo de Justiça para preservar informações sobre a intimidade da modelo e do empresário.

“Luiza queria fazer um acordo de R$ 100 milhões, mas recusamos porque eles nunca tiveram união estável”, afirmou Kignel. "Ela sugeriu então que a causa fosse de R$ 10 mil, mas o juiz não concordou e colocou R$ 10 milhões".

Segundo o advogado, ele pedirá para o juiz aumentar para 20% o valor dos honorários do escritório "porque essa ação trouxe muito prejuízo a imagem de Lírio".

Luiza Brunet chegou a postar foto com olho machucado (Foto: Reprodução/TV Globo)

Luiza

O G1 não conseguiu falar com Luiza ou com seus advogados para comentarem a decisão da Justiça de São Paulo na esfera cível. Em sua conta oficial no Instagram, a modelo postou que irá recorrer da decisão.

“Meus advogados vão recorrer da decisão do Tribunal de Justiça por não ter reconhecido a união estável com o empresário que me agrediu”, escreveu a modelo, lembrando o fato de Lírio ter sido condenado no âmbito criminal da Justiça.

G1