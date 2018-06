Luiza Brunet inicia curso em universidade nos EUA

Aos 56 anos, Luiza Brunet iniciou uma nova fase em sua vida. A ex-modelo começou um curso de línguas na Universidade de Miami, nos Estados Unidos.

Brunet contou a novidade aos fãs na sexta-feira (22), em seu perfil no Instagram. “Meu primeiro dia de University”, escreveu em legenda de foto registrada no campus da universidade.

(Foto: reprodução/Instagram)



Nesta segunda-feira (25), a mãe de Yasmin Brunet fez mais uma referência ao curso. “Não se esqueçam que depois de uma tormenta vem o sol e o arco-íris”, filosofou ao usar a hashtag #universityofmiami.

Luiza Brunet perdeu recentemente ação na Justiça contra o ex-companheiro, o empresário Lírio Parisotto, acusado por ela de agressão. A ex-modelo pediu R$ 100 milhões sob o argumento de que os dois viveram como um casal durante cinco anos. Desta forma, ela teria direito a metade dos bens do empresário.

Após a decisão judicial, Brunet afirmou que seus advogados recorreriam. “Exigir meus direitos nesse processo é algo que não abro mão. Meus advogados vão recorrer da decisão do Tribunal de Justiça por não ter reconhecido a união estável com o empresário que me agrediu. A sentença não reflete as provas e eu continuo acreditando na Justiça. E agradeço a manifestação de apoio de todos vocês”, escreveu em seu Instagram.

Antes, Brunet reafirmou a importância de sua denúncia, principalmente por ser uma pessoa pública. “Nunca fugi do meu papel de pessoa pública. Foi assim desde que me lancei na moda, com minha biografia, as reportagens e redes sociais. Com todos os ônus e bônus que isso nos traz para a vida pessoal. E foi tornando pública uma parte triste da minha vida pessoal que me deu uma visão transformadora da minha própria trajetória. Ter sido agredida por um homem, ter tido a coragem de denunciar e ajudar mulheres no Brasil e no mundo a tomar esse tipo de iniciativa, me orgulha demais”, disparou.

Segundo relato da ex-modelo, ela sofreu agressões de seu então namorado, Lírio Parisotto, no apartamento dele, em Nova York. Ela fez uma representação em 23 de junho de 2016 ao Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, do Ministério Público do Estado de São Paulo.

Redetv!