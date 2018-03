Luísa Sonza revela valor de seu casamento com Whindersson

Luísa Sonza abriu o jogo a respeito de seu casamento luxuoso com Whindersson Nunes. Em um vídeo publicado no canal de Matheus Mazzafera, no YouTube, nesta quarta-feira (28), a cantora revelou que foram gastos mais de R$ 1 milhão para realizar a cerimônia. “Mas, tudo bem, foi uma vez na vida”, afirmou a loira.

O evento, para quem não sabe, foi realizado em um campo nobre de Alagoas, onde estiveram presentes diversos famosos, dentre eles Lexa e a dupla Simone e Simaria.

Foto: Reprodução/Instagram

Na festa, inclusive, o casal contratou para se apresentar ninguém menos que DJ Alok, MC Guimê e MC Kekel. Luísa Sonza e Whindersson, vale lembrar, subiram ao altar em fevereiro deste ano. Os pombinhos, porém, já estão juntos há mais de 1 ano.

Famosidades