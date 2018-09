Luísa Sonza está curtindo alguns dias de folga com seu esposo, Whindersson Nunes, em Tulum, no México, e vem compartilhando alguns cliques com seus seguidores. Nesta segunda-feira (3), a cantora posou sexy de biquíni, mas o que roubou a cena foi um detalhe inusitado.

O formato em que o pé da loira ficou, por causa do reflexo da água, se tornou o foco nos comentários. "Pé de pato", brincou um internauta. “Só eu que só consegui focar o pé dela?”, disse outro. “O pé dela tá me dando medo”, acrescentou mais um. “Cuidado, sereia. Seus pé estão se transformando em cauda”, brincou mais uma.

Por outro lado, alguns fãs também enalteceram a beleza de gaúcha. “Ao invés de ficar falando do pé dela, olha para esse corpo Deus grego, meu deus!”, escreve uma seguidora.

Um pouco depois, Luísa lacrou ao compartilhar mais uma foto de biquíni. "Lagoa azul?", brincou ela na legenda.

