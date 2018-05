Luísa Sonza jura que já cantou em velórios

Se você acompanha o ritmo de sucesso do Youtube, já deve ter ouvido falar de Luísa Sonza. E não tem nada a ver com o fato dela ser casada com o youtuber Whindersson Nunes. Aos 19 anos, ela já tem uma carreira musical desde os sete e ficou conhecida na web como a Rainha dos Covers, por sempre fazer versões diferentes das músicas de outras pessoas.



Luísa Sonza (Foto: Instagram/Reprodução)



"Comecei com os shows quanto tinha sete para oito anos e desde aí não parei mais. Eu sinto que tive uma infância maravilhosa, mas sei que ela foi totalmente diferente das outras crianças da época, não tinha muito tempo para brincar com os amigos, dormir na casa da amiguinha ou, quando adolescente, ir pra festas de quinze anos, por exemplo", relata.



Sobre essa época, também teve que ser eclética e cantou em todos os lugares que você pode imaginar: até velório. "Foram onze anos decorando músicas e cantando, para mais velhos, novos, para festa, para missa, feiras, casamentos. Eu juro que já cheguei a cantar em um velório (risos). Tudo que vocês imaginarem, eu fiz", completa.

Luísa Sonza (Foto: Instagram/Reprodução)



Agora, se dedica à carreira autoral e já tem mais de 26 milhões de visualizações em seu primeiro clipe, Rebolar, enquanto se prepara para lançar o segundo, Devagarinho. Investindo no pop dançante, não tem qualquer medo de comparações com Anitta e ainda diz que existe muito machismo em relação às mulheres no meio musical.

"É incontável o número de homens cantando estilos musicais parecidos, letras parecidas, tudo parecido, e por que ninguém compara? Isso me deixa triste demais, nós mulheres deveríamos nos unir, quanto mais mulheres melhor, não o contrário! Se as mulheres se unissem, não teria para ninguém! Só falta isso!", afirma.

Glamour