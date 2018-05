Luis Gustavo e Claudia Jimenez deixam filme do Sai de Baixo

Parte do elenco original de Sai de Baixo não vai mais participar da adaptação que está sendo feita para as telonas. O filme baseado na conhecida série de humor nacional perdeu o ator Luis Gustavo e atriz Claudia Jimenez.

Segundo coluna do jornal O Globo, Gustavo teve que sair do projeto por problemas de saúde envolvendo diverticulite e questões circulatórias. "Não posso permanecer muito tempo em pé nem sentado. Sinto dor, as pernas ficam latejando e ardem. [...] Não posso cumprir um plano de filmagem", disse o ator ao periódico.

Luis Gustavo revelou que foi pensado a possibilidade dele fazer uma participação, mas ele negou. "Não vou fazer participação. Não sou figurante, sou o Luis Gustavo. O 'Sai de baixo' foi ideia minha e do Daniel Filho. Tenho que me curar antes. Não vou arriscar minha vida por isso. Espero ficar bem até o fim deste ano e poder filmar no próximo.", afirmou.

Claudia Jimenez, por sua vez, estava confirmada no filme do Sai de Baixo, mas desistiu do projeto após ler o roteiro. O motivo da sua saída da série original após as primeiras temporadas, que foi divergência com os redatores, dialoga com a sua desistência com o longa. "Eu era ingênua na época. Agora, achei que tinha virado a página, mas, não, não superei", afirmou a atriz à coluna do jornal.



O papel que era de Jimenez, da cômica doméstica Edileuza, agora será interpretado no longa pela atriz Cacau Protásio.

Além de Miguel Falabella, que também assume o cargo de direção, o filme ainda contará com os seguintes nomes originais da série: Marisa Orth, Aracy Balabanian e Tom Cavalcante. Tatá Werneck e Paulo Gustavo são participações confirmadas na adaptação de Sai de Baixo, cuja previsão de início das gravações era em maio.

Adoro Cinema