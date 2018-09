Ludmilla comemora crescimento do cabelo natural após corte

Ludmilla está feliz da vida com o crescimento de seu cabelo natural. Adepta das perucas e apliques, a cantora raramente mostra como são suas madeixas reais. Principalmente depois do “corte de emergência” feito há dois meses.

Na ocasião, a artista disse apenas que fez uma “besteira” no cabelo e que, por isso, precisou cortar bem curtinho. “Ou seja, passar pela transição de novo, aquele processo todo lento”, contou.

Foto: Reprodução/Instagram

No domingo (9), porém, a jovem fez questão de mostrar aos seguidores em seu Insta Stories a evolução de seus cachinhos. “Tá ficando lindo, finalmente”, celebrou em uma das postagens.

A cantora também publicou uma imagem com os fios bem curtos, logo depois do corte. “Há dois meses eu cortei meu cabelo desse tamanho”, explicou. Em seguida, compartilhou seu look atual. “Dois meses depois, olha como ficou”, mostrou.

RedeTV!