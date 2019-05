Ludmilla cancela shows e é internada com dor nas costas

Com complicações na coluna, a cantora Ludmilla cancelou dois shows que faria, entre a noite de sábado (11) e a madrugada de domingo (12) em Lorena e Cruzeiro, no interior de São Paulo. Ela foi socorrida na Santa Casa de Cruzeiro, onde permanece internada na manhã deste domingo com quadro clínico de lombalgia.

De acordo com a assessoria de imprensa da funkeira, ela estava na cidade onde faria a primeira apresentação, quando começou a sentir as dores. Ela faria a apresentação em uma danceteria, na mesma noite que a cantora Iza. O outro show seria no 'Baile do Bixo' da Faculdade de Cruzeiro (Facic). "A cantora lamenta não poder fazer os shows, estar com os fãs e todo público que estaria presente. Mas, por orientações médicas e por não ter condições físicas neste momento, infelizmente a impediram de fazer o mais ama: cantar", diz a nota da assessoria de imprensa de Ludmilla.

G1