Lucio Mauro Filho emocionou os seguidores ao compartilhar nesta quinta-feira uma foto com o filho, Bento, e o pai, Lucio Mauro, em comemoração aos 91 anos do ator.

"91 anos! Lucio Mauro nunca é demais! Sua garra de viver é coisa de guerreiro. Sua sabedoria e generosidade são um norte pra mim. Me deu tanta coisa nessa vida, que eu me vejo na obrigação de vivê-la em sua plenitude. Me deu todas as ferramentas pra isso. Obrigado, pai. Feliz Aniversário!", festejou o filho no Instagram.

Lucio Mauro esteve internado em outubro do ano passado no Rio com uma gastroenterite (inflamação que afeta parte do intestino e estômago). No ano 2016, ele sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Lucio Mauro Filho comemora aniversário de 91 anos do pai. (Foto: Reprodução)



