Luan Santana se compara com cachorro após penteado polêmico

Após ser criticado por conta de seu novo corte de cabelo e desabafar no Instagram, Luan Santana decidiu entrar na onda das zoeiras sobre os seus fios. O cantor publicou uma montagem em que se compara com um cachorrinho da raça yorkshire e divertiu os fãs. "Luan Cebola ataca novamente, dessa vez na versão Luan Cebola-York", escreveu.

"Aceita que dói menos", "melhor ídolo" e "você não tem limites" foram alguns dos comentários que Luan recebeu.

Luan Santana se compara com um yorkshire (Foto: Instagram/Reprodução)



No último domingo (18), o sertanejo publicou um texto em que reclamava sobre as brincadeiras que seus seguidores têm feito.

"Passei por momentos difíceis. Me senti como um estranho neste planeta cruel. Fui humilhado e feito de gato e sapato, e tudo isso por causa de um penteado que não me favoreceu. Logo eu, que sempre acertei em cheio em todos os penteados que tive..fui comparado a personagens da nossa cultura popular brasileira e chamado de cebola ambulante (veja o stories e entenda o porquê). Sofri. Tanto que hoje, ao acordar, resolvi pôr a cara no sol e mostrar que tudo na vida depende de um ponto de vista e de uma boa dose de condicionador. Quero que você pare o que está fazendo agora e reflita um pouco o mal que me causou. Bullying é um assunto sério que precisa ser discutido. Desculpe o desabafo. #OsHumilhadosSeraoExaltados", escreveu.

Ele atualizou a publicação e ressaltou que o post foi irônico. "Tem gente que tá achando que o texto é verdade. É ironia, povo", acrescentou.

Luan Santana (Foto: Reprodução/Instagram)

Glamour