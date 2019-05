Luan diz estar por fora de repercussão de 'Juntos', mas que achou 'massa'

A letra da música "Juntos", lançada por Paula Fernandes, 34, na semana passada, teve rápida repercussão. Foram críticas, memes e até hashtags, em sua maioria negativas. Mas Luan Santana, 28, que fez parceria com a cantora nesse novo trabalho, afirmou ainda estar alheio a toda essa atenção.

"Eu estou meio por fora, porque aconteceu tudo nesse período pré-DVD", afirmou o músico na noite deste domingo (19) após o show realizado em Salvador para gravação de seu novo DVD, "Viva". "Está um piseiro? Uma bagunça?", questionou ele ao saber das críticas à música.

"Paula me chamou, eu gravei a voz no meu estúdio, durante a correria do DVD, e mandei para ela. Ela me mandou [a versão final da música] há uns dois dias, achei massa. Mas eu estava muito focado, preocupado com esse DVD, agora que vou ter tempo de pegar o celular e ver isso tudo."

A cantora Paula Fernades e o cantor Luan Santana fizeram parceria na canção 'Juntos' (Foto?: Divulgação)

"Juntos" foi lançada oficialmente neste domingo (19), como a versão em português da canção "Shallow", que ficou famosa na voz de Lady Gaga e Braddley Cooper, no filme "Nasce Uma Estrela". A música ganhou o Oscar, o Globo de Ouro e dois Grammys.

Paula Fernandes chegou a dizer, ao anunciar Luan Santana como seu parceiro nesse trabalho, que a letra é muito profunda e que queria um parceiro que se entregasse. "Acho que todos vão perceber a sinergia e cumplicidade na música", afirmou ela na ocasião.

Após a divulgação do refrão, no entanto, a cantora acabou virando meme na internet. No Twitter, os fãs de Lady Gaga, principalmente, ajudaram a criar a hashtag #morreuumaestrela em referência ao filme "Nasce uma Estrela", da canção original.

Luan Santana gravou neste domingo seu novo DVD, durante um show realizado em Salvador. Seu sexto trabalho de vídeo foi o mais audacioso, com um palco de cerca de 100 metros de extensão e público de mais de 20 mil pessoas, incluindo famosos como a apresentadora Maisa Maia, 16, e o ator Henri Castelli, 41.

*A jornalista viajou a convite do músico.

FolhapressFernanda Pereira Neves