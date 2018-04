Longe da TV há 2 anos, Luana Povani vira empresária

Longe da TV desde 2016, Luana Piovani resolveu virar empresária. A atriz se tornou sócia de um site que vende roupas e acessórios usados de luxo usados.

“Resolvi me juntar às meninas do @cansei_vendi e criar uma rede de consumo mais consciente e inteligente”, revelou a famosa ao site “E-Commerce News”.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale ressaltar que o valor investido pela loira na empreitada não foi revelado.

Seu último trabalho na TV foi uma participação no “Vai que Cola”, do canal pago Multishow em 2016, e sua volta à TV pode ocorrer ainda este ano em “O Sétimo Guardião” trama das 21h da TV globo com estreia prevista para o dia 12 de novembro.

