Lista dos mais influentes da 'Time' tem atriz mirim de 'Stranger Things'

A atriz de 14 anos Millie Bobby Brown, a "Eleven" na série Stranger Things, foi eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo no ranking anual elaborado pela revista Time. A britânica é a pessoa mais jovem a ser incluída nessa lista.

Brown aparece ao lado do príncipe Harry e de sua noiva, Meghan Markle, do tenista Roger Federer, da apresentadora Oprah Winfrey, da cantora Jennifer López, do presidente dos EUA, Donald Trump, e do líder norte-coreano, Kim Jong-un, entre outros.

Na edição de 2018 da lista nenhum brasileiro foi citado. No ano passado havia dois: Neymar e o juiz federal Sergio Moro, e em 2015, o surfista Gabriel Medina e o empresário Jorge Paulo Lemann.

Millie Bobby Brown, a "Eleven" na série Stranger Things. (Foto: Reprodução/Instagram)



A Time destaca todo ano as personalidades que considera mais influentes em áreas como política, esporte e entretenimento.

Eleven

O ator Aaron Paul (o Jesse Pinkman de Breaking Bad) foi abordado pela revista para escrever sobre a colega adolescente Bobby Brown, a quem chama de "extraordinária".

Ele lembrou de quando a conheceu, dois anos atrás, em uma sorveteria em Nova York. "Ela podia ter 12 anos, mas seu espírito e mente eram atemporais."

Segundo Paul, "uma mulher sábia estava falando naquele rosto de querubim". "Era como falar com um futuro mentor com uma perspectiva e base que eu só poderia ter sonhado nessa idade. Ou em qualquer idade, se eu estiver sendo honesto."

E acrescentou: "Talvez seja por isso que ela é uma atriz tão extraordinária. Ela de algum modo entende a experiência humana como se ela a tivesse vivido por mil anos".

A atriz Millie Bobby Brown como a Eleven da série 'Stranger things' (Foto: Divulgação)

Filha de pais britânicos, Brown nasceu na Espanha e se mudou para os Estados Unidos ainda criança.

Nas redes sociais, seus fãs comemoram o anúncio de seu nome na lista da Time. No ano passado, Brown, que tem mais de 2 milhões de seguidores no Twitter e mais de 16 milhões no Instagram, ajudou a promover uma campanha contra o bullying.

Latinos e realeza

Entre os latinos que aparecem na lista da Time deste ano estão o presidente argentino, Mauricio Macri, o cineasta mexicano Guillermo del Toro, que dirigiu o filme ganhador do Oscar "A Forma da Água", a prefeita de San Juan, em Porto Rico, Carmen Yulín Cruz, a atriz transexual chilena Daniela Vegas, e a ativista equatoriana Christina Jímenez, que lidera um movimento de proteção dos "sonhadores", jovens imigrantes que chegaram aos Estados Unidos quando crianças.

Para falar sobre o príncipe Harry, do Reino Unido, a Time convidou o cantor Elton John, que era muito amigo de sua mãe, a princesa Diana. John escreveu que tem sido uma alegria ver Harry "crescer herdando coisas da mãe como seu calor, senso de humor e coragem para se pronunciar sobre e defender causas em que realmente acredita".

G1