A cantora Lily Allen admitiu ter uma dívida acumulada no valor de £ 1 milhão, aproximadamente cinco milhões de reais. A celebridade de 33 anos expôs seu drama em entrevista ao site New Musical Express enquanto falava sobre as gravações de seu próximo álbum ‘No Shame’, no qual ela faz piada com a impressão que as pessoas têm de que ela seria ‘rica’ e ‘petenciosa’. “Bem, eu devo um milhão de libras”, ponderou a artista em relação à sua suposta riqueza.

Lily Allen admite ter 5 milhões de reais em dívidas. (Foto: Reprodução/Instagram)



“Como eu tenho estado sempre presente em boates nos últimos dois anos, todo mundo acha que sou rica”, disse a cantora. “Se todo mundo me visse sendo expulsa dessas boates, então ninguém se importaria com a minha riqueza, todo mundo ia dizer que sou uma retardada”, afirmou.



Hoje mãe de duas crianças, Allen recentemente adotou uma estratégia polêmica para divulgar seu próximo disco de estúdio. A celebridade vem compartilhando em sua conta no Twitter várias flagrantes feitos por paparazzis dela em poses indiscretas expondo suas partes íntimas em festas e eventos públicos.



