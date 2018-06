As cantoras Lexa e Ludmilla, ambas de 23 anos, viajaram à Guiné Equatorial neste fim de semana para se apresentarem no aniversário do filho do ditador do país, o vice-presidente Teodoro Nguema Obiang Mangue, que completa 49 anos nesta segunda (25).

Assim como elas, a bateria da escola de samba Mangueira também deve marcar presença na celebração. De acordo com um vídeo publicado por Lexa nas redes sociais, artistas de diversas partes do mundo foram convidados para animar o aniversário.

Lexa e Ludmilla vão cantar em festa de ditador da Guiné Equatorial. (Foto: Reprodução/Instagram)



A relação de Teodoro Nguema Obiang Mangue com o Brasil é de longa data. Em 2015, segundo o jornal O Globo, o governo de Guiné Equatorial pagou R$ 10 milhões à Beija-Flor para a escola fazer do país seu enredo -apesar de criticado devido ao tema, o desfile foi campeão daquele ano.

Além disso, o ditador do país africano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, há 39 anos no poder, já realizou naturalizações em massa de jogadores brasileiros para reforçar a seleção de futebol da Guiné Equatorial.

Lexa está compartilhando a viagem com seus seguidores nas redes sociais. Ela está hospedada em um hotel de luxo e encontrou o cantor americano Akon no país.

Folhapress