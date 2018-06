Leonardo Vieira compartilhou uma foto fofa para celebrar o Dia dos Namorados. Sem dar detalhes do nome de seu parceiro, o ator celebrou o relacionamento. "Quase 8 anos de amor", escreveu ele.



O ator dividiu com o público que era homossexual após ser fotografado com um amigo em clima de intimidade. Para QUEM, ele relembrou a divulgação das imagens e a repercussão.



Leonardo Vieira posa abraçado com namorado. (Foto: Reprodução/Instagram)



"Nunca escondi nada de ninguém, sempre levei a vida livremente; saí com um amigo – no dia do meu aniversário, em 28 de dezembro de 2016 – e depois publicaram essa foto. Então, pensei que estava na hora de dar um basta nisso. Tinha de falar a minha verdade. E sabe o que aconteceu? Tirei um peso das minhas costas! Agora vou poder ser eu, viver livre, sem essas amarras. Pode prejudicar minha carreira? Pode. Mas estou em um momento da vida que tenho uma liberdade e uma certa idade, já tenho casa própria... Não me importo, quero ser feliz", disse ele.

Na entrevista, Leonardo também falou da vontade de ter filhos. O ator, que está com 49 anos, contou que tem o sonho de adotar uma criança.

"Eu tenho vontade de adotar uma criança, sou extremamente paternal. Tenho vontade de poder contribuir com um ser humano bacana, que vai ajudar a construir um mundo melhor. Mas é mais fácil um pai solteiro adotar do que um casal gay."

Leonardo Vieira. (Foto: Quem)

Quem