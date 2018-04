Léo Santana abre o coração e revela que reatou com Improta

Quem não se lembra do Rebolation tion tion, Rebolation? O rei dos hits de vários carnavais marcou presença no Domingão do Faustão. Mais uma vez com um sucesso e, desta vez, em carreira solo, Léo Santana falou da emoção de pisar no palco do programa em sua nova fase e também contou como anda seu coração.

A primeira vez no Domingão a gente nunca esquece

"Me lembro que a primeira vez que vim no Faustão eu tinha uns 19 anos e nem foi com a música Rebolation, foi com Balacobaco e de lá para cá sempre tive oportunidades de estar aqui. Voltar hoje com carreira solo tem um gostinho especial. É muito mais gratificante, é muito mais gostoso"

E o ♥ como está?

"Estou suave, tranquilão e continuo namorando. Só que dessa vez mais restrito, estou com a mesma pessoa, que é a Lore Improta. Mas estamos vivendo mais pra gente (...) Naturalmente, a gente viveu muito exposto (...) Aconteceu, normal. Agora a gente conversou muito e voltou a se entender."

Gshow