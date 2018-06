Leo Dias é suspenso do SBT após apontar Mara Maravilha como diabo

Leo Dias usou as redes sociais para justificar sua ausência no “Fofocalizando”, do SBT, nesta sexta-feira (15). O comunicador afirmou que foi suspenso do programa após comparar Mara Maravilha à figura do diabo.

“Todo mundo pode falar mal, menos eu. Quando posto uma coisa sem querer, sou punido. Mas nada vai me abalar. Muita gente escreve coisas e nada acontece”, disparou o jornalista.

Foto: Reprodução/Instagram

E ironizou o ocorrido: “Cada um tem o seu valor, a sua medida e a punição que merece. Essa é a minha. Ela tem mais força do que eu no SBT. Legal! Parabéns!”.

A tal comparação teria sido feita, na verdade, por Lívia Andrade. “Ela mandou uma charge. […] Não tenho nada contra a Mara”, assegurou.

Fotografia que gerou a polêmica. (Foto: Reprodução/Instagram)

Procurada pelo “Uol”, a emissora de Silvio Santos negou que tenha suspendido Leo Dias. Contudo, se negou a dar mais detalhes sobre problemas internos do canal.

