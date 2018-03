Latino vai ganhar diamante feito com cinzas de macaco

Em meio a tantas homenagens recebidas pelos fãs, Latino vai ganhar um presente muito especial. O cantor, que está sofrendo com a morte do macaco Twelves, atropelado na terça-feira (20), recebeu um e-mail de uma empresa de Curitiba que vai transformar as cinzas do bichinho em um diamante.

Latino publicou a proposta da empresa no Insta Stories. "Sabemos o carinho e amor que o cantor Latino tinha pelo animal, e também nos compadecemos. E como forma de homenagem queremos dar de presente um diamante feito das cinzas do macaco Twelves para o Latino, assim ele vai eternizar seu bicho de estimação com a forma de uma joia", diz o e-mail enviado para o agendado cantor, Francimar Vaz.

Latino e Twelves (Foto: Reprodução/Instagram)



"Provavelmente, ele vai aceitar [o diamante]", afirmou Regina Lobato, assessora de imprensa do cantor para a QUEM, contando que ele ficou feliz com a homenagem a Twelves. Segundo ela, a morte do macaquinho deixou Latino bastante entristecido. "Ele ainda está abalado", disse a representante.

De acordo com o site da empresa, o tempo de produção do diamante varia conforme o tamanho desejado da pedra e são necessárias 500 gramas de cinzas (que podem ser humanas ou de animais).

Em julho do ano passado, Twelves fugiu da casa do cantor no Rio e a busca pelo macaco gerou comoção nas redes sociais.

