Latino paga serviço de cremação para macaco Twelves

Macaco de estimação do cantor Latino, Twelves será cremado nesta quarta-feira (21) no cemitério e crematório de animais Pet's Garden, localizado na Ilha de Guaratiba, zona oeste do Rio.

O animal, que tinha 5 anos de idade, morreu atropelado na terça-feira (19) pela manhã após fugir de casa. A cerimônia de cremação está prevista para ter início às 11h e pode ser acompanhada por familiares.

Foto: Reprodução/Instagram

Procurada pelo UOL, a assessoria de Latino informou que ele e a noiva, Jéssica Rodrigues, estão muito abalados e não conseguirão se despedir de Twelves. O cantor adiou a gravação de um clipe que aconteceria nesta quinta (22) com o MC G15.

Twelves era uma espécie de macaco prego e tinha uma conta no Instagram com quase 130 mil seguidores. No ano passado, ele chegou a fugir, mas foi encontrado um dia depois após intensa mobilização da vizinhança.

SERVIÇO FUNERÁRIO PARA PETS

Mesmo que não acompanhe a cerimônia de cremação de seu bichinho de estimação, Latino poderá receber as cinzas de Twelves em casa.

A reportagem do UOL apurou que o serviço funerário prevê a entrega dos restos mortais no endereço do dono do pet, que são enviados dentro de uma caixa de madeira semelhante a um porta-joias.

O mesmo serviço de cremação contratado para Twelves tem um custo aproximado de R$ 540. Este valor prevê a cremação individual do animal.

Fica a critério da família, que pode acompanhar os últimos preparativos, se despedir do pet em um espaço que funciona como uma capelinha. Somente após a autorização dos familiares é iniciada a cremação.

Os donos dos pets ainda podem contratar outros tipos de serviços, como sepultamento em jazigos verticais (por volta de R$ 700) ou cremação coletiva, isto é, junto a outros animais (por volta de R$ 230). Este último caso geralmente é a opção escolhida por famílias que não querem receber os restos de seus bichanos. Após a cremação, as cinzas ainda podem ser reutilizadas como fertilizantes naturais.

Folhapress