Latino faz teste de DNA e descobre nono filho

Latino realizou um teste de DNA para comprovar a paternidade de Guilherme, de 19 anos. Para QUEM, o cantor contou que conseguiu convencer o jovem, de quem ele já desconfiava ser pai, a realizar o exame para que ele tivesse a comprovação por vias científicas.



"A gente já tinha indícios disso. A gente já tinha conversado sobre isso quando ele tinha 14 anos, mas ele antes não queria fazer o exame de DNA, a mãe era contra e ele tinha um padrasto que o criou desde pequeno", conta. "Agora ele disse que queria muito conversar comigo e se aproximar de mim. Eu disse que não me incomodava, mas que preferia fazer um exame de DNA para ver tudo certinho. Ele aceitou fazer! Nunca é tarde para ter 100% de certeza", explicou ele.



Latino apresenta o filho Guilherme (Foto: Reprodução)



O cantor conta que ficou feliz com a confirmação e pretende estreitar o relacionamento com o jovem. "Foi maravilhoso. Já estou botando ele no esquema para trabalhar comiigo."

Eles se encontrarão hoje à noite durante a inauguração do bar Coco Mambo, que tem uma parceria com Latino. "Hoje, na inauguração do Bar Coco Mambo, no Recreio, será o nosso primeiro encontro depois do exame."

Além de Guilherme, Latino de oito filhos: Dayanna, Suzanna de Freitas (do relacionamento com Kelly Key), Amanda, Victor Hugo, Matheus, Bernardinho, Ana Julia e Valentina. "O Guilherme é um lançamento", se diverte ele que já realizou a vasectomia há cinco anos. Noivo de Jéssica Rodrigues, ele fez o congelamento de sêmen, que o permite ter mais filhos no futuro.

"Se eu resgatar os congelados, tenho a oportunidade de ter mais filhos. Tenho 20 anos para resolver isso."

Em entrevista anterior para QUEM, Latino falou sobre a paternidade. "Eu me considero um pai bem bacana. Apesar da profissão me deixar um pouco distante deles por conta da agenda de shows e compromissos profissionais. Me acho acima da média. Me arrependo sim em não ter sido presente. Hoje me sinto um pouco mais presente, mas ainda não consegui chegar na dosagem ideal. São muito filhos."

