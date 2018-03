Latino é criticado por ONG após morte do macaco Twelves

Latino foi detonado pela Ampara Silvestre, uma organização em proteção aos animais, pela morte do macaco Twelves nesta semana. O animal, cabe lembrar, foi atropelado ao fugir da casa do cantor, no Rio de Janeiro.

A ONG condenou a forma como Latino cuidava do macaco, que chegava a usar coleiras e roupas, e disse que Twelves não teria uma vida imposta dentro de um cativeiro, independentemente da condição financeira dos tutores.

“Twelves era um macaco prego. Que era vestido como humano, usava coleira, era tratado como uma criança. Seus instintos não eram respeitados, sua liberdade lhe foi tirada, ou melhor, nunca teve direito a ela. Nasceu para ser status”, diz o texto da Ampara.

“É necessário que as pessoas entendam que independente da condição financeira ou social da pessoa, um animal silvestre nunca vai ter a vida adequada para sua espécie quando em cativeiro. Nada substitui a vida em seu habitat ou muda seus instintos”, acrescenta a ONG, que ainda fala das fugas do macaco, que aconteceram em uma região cercada por mata.

Terra