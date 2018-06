'Largar música e ser apresentador? Nunca!', diz Luan sobre estreia na Globo

A Globo lançou na tarde desta terça-feira (26) o "Só Toca Top", programa musical bastante parecido com o "Globo de Ouro", extinto formato que fez bastante sucesso na emissora nos anos 80. A atração, que também será exibida pelo canal pago Multishow, terá apresentação de Fernanda Souza e Luan Santana.

O cantor descarta a possibilidade de deixar a música e se aventurar de vez como apresentador de televisão. Esta será a segunda experiência do sertanejo, que já comandou o programa "Canta, Luan" no Multishow, à frente de um programa de TV. Ele admite ter gostado das duas experiências, mas a música continua sendo a sua paixão.

Foto: Reprodução/Instagram

"Largar a música e ser apresentador? Não, de jeito nenhum. Não existe essa possibilidade", sentencia Luan Santana em entrevista ao UOL.

Ao menos um vez por mês, "Só Toca Top" exibirá os hits mais ouvidos pela audiência no período, baseando-se em um ranking formulado pela própria equipe em cima de três linhas de recorte: música ou artista, rádio ou internet ou região e gênero.

Luan e Fernanda Souza foram escolhidos pelo diretor do programa, Raoni Carneiro, que justificou a preferência pela boa relação e conhecimento musical dos dois artistas. Durante o lançamento da atração, a própria equipe não escondeu a inspiração no "Globo de Ouro".

"Eu acho que a nossa primeira inspiração foi o 'Globo de Ouro', sim, só que mais moderno. O departamento de análise da Globo me apresentou uma pesquisa e aí entendi aquele formato, serviu como estudo para mim. Mas precisamos entender que o mundo de hoje é diferente e precisamos nos apropriar disso. Temos que ter um denominador comum. Novos desafios, novas ferramentas", avalia o diretor.

O programa estreia primeiro no Multishow, no dia 13, e no dia seguinte será exibido na Globo.

Folhapress