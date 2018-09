Kim Kardashian diz em programa que não gosta de ter bumbum grande

Famosa por suas curvas, a socialite Kim Kardashian, 37, surpreendeu os fãs na noite deste domingo (9) ao afirmar durante o programa Keep up With the Kardashians, do canal E!, que não gosta de ter bumbum grande. "Eu choro todos os dias por conta disso", disse.

A afirmação foi feita após um comentário de sua irmã Kourtney de que o bumbum de Kim parece enorme quando ela senta, segundo a revista People. Ao ser repreendida pela mãe, Kris Jenner, 62, Kourtney continuou: "Ela gosta de ter bumbum grande, não estou dizendo nada ofensivo".

Foto: reprodução/Instagram

Kim então respondeu que a irmã estava enganada: "Não gosto não! Choro todos os dias por conta disso".

A afirmação foi recebida com surpresa e descrença pelos fãs, já que a socialite costuma postar fotos de biquíni e usar roupas que destaca, suas curvas: "Parece mentira! Ela está chorando porque seu bumbum a deixou rica. Lágrimas de felicidade", comentou uma internauta. "Então tire os implantes", rebateu outro.

