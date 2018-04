Após o término do relacionamento com o empresário Tacyo Munhoz, a Kéfera Buchmann assumiu que está namorando o DJ Eme, dono do hit "Deixa Ser".

"O pedido [de namoro] foi hoje [segunda-feira (2)]. A gente está junto desde o dia 8", disse a yotutber ao colunista Leo Dias.

Vale lembrar que a atriz teve uma relação ioiô com Tacyo. Após namorar por seis meses o rapaz, os dois romperam e voltaram logo em seguida, porém, uma semana antes do Carnaval terminaram novamente.

Foto: Reprodução/Instagram







Famosidades