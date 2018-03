Katy Perry realizou um meet & greet - encontro com fãs - no último domingo, quando realizou um show no Rio de Janeiro.



Porém, um vídeo que está circulando no Twitter, postado pelo usuário @RafaelVentura, mostra a cantora norte-americana ligeiramente nervosa com a falta de organização da empresa que organizou o encontro.

Katy fica um pouco tensa por não conseguir atender todos os fãs ou ter que fazer isso com muita pressa, o que não seria o correto.

"Vou ter que fazer o resto depois do show. Que horas são?! Eu vou ter que fazer o resto depois. Vou atender o grupo que está aqui e o resto depois do show. Avise a eles agora, porque não queremos apressá-los, não é o que eles querem. Não deixem eles irem", afirma a cantora.

Katy Perry fica nervosa com falta de organização no Rio. (Foto: Reprodução/Instagram)







Glamour