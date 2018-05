Katy Perry está namorando Orlando Bloom

Katy Perry acaba de confirmar que está namorando Orlando Bloom. Durante o final da temporada de 'American Idol', a cantora, de 33 anos, revelou que não está mais solteira quando ela declarava seu amor, de brincadeira, à convidada especial, Becca Kufrin, estrela do reality 'The Bachelorette'.

"Posso ser uma das candidatas?", Perry perguntou brincando enquanto ela se ajoelhava e dava um beijo na mão de Kufrin. "Sim, eu vou te dar todas as minhas rosas", disse Becca, e Perry comentou: "Eu não estou solteira, mas eu ainda gosto de você". Embora ela não tenha dito o nome de seu namorado novamente, ela e o ator foram vistos juntos em várias ocasiões nas últimas semanas.

Katy Perry e Becca Kufrin no American Idol (Foto: Reprodução)

De acordo com a People, no mês passado, a cantora de "Roar" e o ator de 41 anos viajaram juntos a Roma, onde encontraram o Papa Francisco na Cidade do Vaticano. Também em abril, Orlando Bloom deixou o mundo saber sobre a força de seus sentimentos por Perry. "Ela é um ser humano notável, na verdade", Bloom disse ao jornal UK The Times quando ele abriu o jogo sobre o relacionamento do casal, acrescentando que já que ele é "um pouco mais velho" do que Perry, ele não estava muito "familiarizado com suas conquistas artísticas quando nos conhecemos". "Eu não teria imaginado nada acontecendo. E, você sabe, quando você é atingido de lado você é atingido de lado", continuou. "Você não escolhe por quem você se apaixona".

Uma fonte disse anteriormente à People que Perry e Bloom estavam juntos novamente depois de anunciar sua separação em fevereiro de 2017. "Orlando e Katy são ótimos. Eles estão namorando de novo e as coisas parecem mais sérias", disse a fonte. "Eles estão empolgados com isso e não querem se esconder, mas ao mesmo tempo estão tentando manter a privacidade também", acrescentou a fonte.

A cantora Katy Perry e o ator Orlando Bloom (Foto: Getty Images)



Perry e Bloom primeiro provocaram rumores de uma reconciliação no início deste ano, passando férias nas Maldivas em janeiro. Eles foram passear em Praga dois meses depois. Também em março, a dupla passou um tempo em Tóquio, onde Perry aparentemente dedicou a canção "For Me You See" para Bloom em um show da sua turnê mundial "Witness".

