Karina Bacchi está noiva de Amaury Nunes

Neste sábado (19), a musa fitness contou a seus seguidores no Instagram que ficou noiva do ex-jogador de futebol e empresário Amaury Nunes. "Sim! Eu disse sim para você, meu amor Amaury Nunes. Agora estamos ainda mais unidos, com o mesmo propósito de família, com esse amor que cresce solidamente com companheirismo, afeto, pés no chão, amizade e muita vontade de ser e fazer o outro feliz! Caminhamos juntos nós 3 com essa luz que vem nos guiando desde o dia em que nos conhecemos", escreveu ela na rede social.



"Obrigada, amor, por estar passo a passo realizando meus sonhos como mulher, agora noiva e futura esposa. Sou cada dia mais feliz por ter você aqui comigo, com a gente! E que seja assim como planejamos: para sempre! Com todos os anjos a nos acompanhar...", completou.

Filho fofíssimo

Karina Bacchi encantou seus seguidores na manhã deste domingo (20) ao postar uma foto do filho Enrico, de 9 meses, na praia de um luxuoso resort em Barra de São Miguel, em Maceió. "Meu gatinho da lagoa azul", escreveu ela na legenda da foto em que o pequeno aparece de sunga e colarzinho. No Instagram oficial de Enrico, que já tem 1 milhão de seguidores, a musa fitness publicou um vídeo do momento em que fez a foto.



