Justin Bieber convoca Tom Cruise para luta em octógono, mas fica sem resposta

Justin Bieber, 25, fez um desafio completamente sem sentido no Twitter neste fim de semana. Talvez sua ideia seria conquistar ingressos para uma luta. O cantor simplesmente desafiou Tom Cruise, 56, para uma luta no estilo do UFC.

"Eu quero desafiar Tom Cruise a lutar no octógono. Tom, se você não topar essa luta, seu medroso, você nunca a viverá. Quem está disposto a lutar?", escreveu Bieber, marcando o perfil do presidente do UFC, Dana White.

O ex-campeão peso-pesado McGregor entrou na conversa e ofereceu os serviços de sua empresa: "Se Tom Cruise é homem o suficiente para aceitar este desafio, McGregor Sports and Entertainment vai sediar a luta. Será que ele tem a mesma coragem de quando ele faz filmes?", provocou o lutador.

Na sequência, McGregor, repassou o desafio e diz querer lutar com o ator Mark Wahlberg.

Os dois, no entanto, acabaram o fim de semana sem resposta. O que eles conseguiram foi uma sequência de memes ironizando os desafios.

Folhapress