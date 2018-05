Justiceiro acompanha adolescente em novas fotos da 2ª temporada

Novas fotos da segunda temporada de Justiceiro foram divulgadas na página oficial da série no Facebook. O álbum de imagens continha a seguinte legenda, "That’s right. Filming for Season 2 is now well underway, and that means set photos. Lovely spoilery set photos. These particular ones show Frank taking a stroll with sassy street kid Amy Bendix (Giorgia Whigham). Exciting times.."

"É isso mesmo. As filmagens da segunda temporada estão bem avançadas e isso significa fotos do set. Doces fotos do set com spoilers. Essas em específico mostram Frank dando um passeio com uma jovem atrevida, Amy Bendix (Giorgia Whigham). Tempos emocionantes."

Recentemente foram reveladas diversas adições no elenco, que receberá Josh Stewart (Shooter), Floriana Lima (Supergirl) e Giorgia Whigham (Scream, 13 Reasons Why) em capítulos inéditos da produção.

A primeira temporada de Justiceiro está disponível na Netflix desde 17 de novembro. A expectativa é que a série retorne em 2019.

Omelete