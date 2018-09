Junno posta vídeo com Xuxa feito há 29 anos

Junno Andrade aproveitou a quinta-feira (6) para postar um #TBT para lá de especial. Atual companheiro de Xuxa, o cantor publicou um vídeo dos dois gravado há 30 anos, quando eles nem sonhavam ainda em namorar.

Na ocasião, o futuro casal participava de uma apresentação comandada pela Rainha dos Baixinhos. No registro compartilhado no Instagram, a apresentadora aparece apresentando a próxima atração que subiria ao palco: o “gato” Junno!

(Foto: reprodução/Instagram)



“E há 29 anos, no dia 19 de agosto de 1989, em Brasília, estadio LOTADO, eu cantada ‘NADA VAI MUDAR.... essa luz que brilha sempre em você’ (e não mudou mesmo) Xou da Xuxa... um de nossos encontros nesse véio mundão.... #[email protected] video encontrado no acervo da Xp pelo querido @rodspava”, escreveu na legenda.

Nos comentários, a ex-paquita Andreia Sorvetão não deixou de destacar sua surpresa com o achado “do fundo do baú”. “Que máximo!!! Caracaaa… muito top!!!”, disparou a loira. Junno respondeu lembrando que a amiga viu aquele momento bem de perto. “Testemunhaaaa, cúmpliceeee!!!”, brincou.

Um perfil em homenagem a Xuxa observou que não lembrava da participação do cantor no Xou da Xuxa e o questionou por quanto tempo marcou presença nesse tipo de apresentação especial. “Fiz três shows com ela na época. Curitiba, Campinas e Brasília… são os que me lembro”, explicou.

Por fim, um outro internauta lembrou que a Rainha dos Baixinhos vivia um relacionamento na época com o piloto Ayrton Senna, que morreu em 1994 após um grave acidente sofrido durante corrida de Fórmula 1. Divertido, Junno deu a entender que já nutria sentimentos pela atual companheira. “É que ele foi mais rápido que eu…”, disparou. Será que ele só não quis perder a piada?

