Juliana Paes posa com George Clooney

Juliana Paes está com tudo! Ela publicou no seu perfil no Instagram nesta sexta-feira (8) uma foto em que aparece ao lado do, nada mais, nada menos, astro hollywoodiano George Clooney. A dupla participou do 46th AFI Life Achievement Award, cerimônia de premiação do cinema que aconteceu em Los Angeles ontem (7).



Juliana Paes e George Clooney (Foto: Reprodução/Instagram)



Os fãs da atriz celebraram o encontro e o sucesso de Juliana nos comentários da publicação: "Mentira Brasil??? Que bafo! Lacradora!" e "Wow!!!!!!! As pernas tremeram??? Ele é demais!", exaltaram alguns. "Voa, Ju! O mundo todo é seu! Bjs", desejou outro.

Na ocasião, a atriz estava vestindo um belo vestido azul tomara que caia. Ela foi a convidada especial da E! para estar no evento representando o Brasil. Em entrevista à publicação, ela comentou sobre Clooney, o homenageado da noite: "Ele é muito sedutor! Gente, eu estou com meu marido aqui, mas ele é aquela pessoa que tem alguma coisa, você simplesmente não consegue parar de olhar".

Marie Claire