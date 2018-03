Para Juliana Paes que completou 39 anos nesta semana, ficar mais velha nunca foi uma questão A atriz, aliás, não gosta da palavra envelhecer, mas sim amadurecer. "É como me sinto: mais madura, melhor", diz. Juliana afirma ainda que a mulher madura se preocupa com a vaidade como um todo: ela cuida do cabelo, da pele, mas também se preocupa em praticar exercícios físicos e se alimentar bem para ter uma vida saudável.

Referência de beleza, Juliana sempre teve os fios muito cobiçados e, nesta entrevista exclusiva, revelou muitos dos seus cuidados. "Tenho um ritual diário de hidratação com shampoo, condicionador, máscara e óleo nutritivo", conta a atriz, que é a estrela a campanha do lançamento de Eudora, a linha Siàge Nutri Diamond. A seguir, confira a entrevista completa com a musa, que fala ainda sobre tratamentos estéticos invasivos.

Marie Claire - Toda vez em que você está no ar, os produtos que usa viram hit entre as telespectadoras. Como você se sente sendo uma referência tão forte de beleza?



Juliana Paes - Eu fico muito feliz com esse carinho do público e me sinto honrada quando vejo que as mulheres admiram e querem copiar meu cabelo ou maquiagem. Acho incrível como as personagens inspiram as telespectadoras a se jogarem em novos visuais e se reinventar junto comigo. Mas é uma responsabilidade ser referência. Tenho muitas jovens e adolescentes me acompanhando e procuro sempre mostrar que beleza começa com saúde e autoestima. Quero que a cor do meu batom seja, sim, copiada, mas que também se inspirem na minha busca por ser um ser humano mais leve, afetuoso e sempre disposto a abrir um sorriso. Nada é mais atraente do que um sorriso verdadeiro!

MC - Modelos e atrizes costumam ser vaidosas e cuidadosas com a beleza porque trabalham com a sua imagem. Envelhecer é uma questão pra você?

JP - Não tenho problema nenhum em envelhecer, afinal, faz parte da vida, né?

Eu prefiro a palavra amadurecer, porque é como me sinto: mais madura, melhor. Eu apenas me cuido para que tenha uma vida sempre saudável, com boa alimentação, prática de exercícios e cuidados com a pele e cabelo. A mulher madura se preocupa com a vaidade como um todo. É uma vaidade mais condescendente, menos cruel.

MC - É contra tratamentos estéticos invasivos ou é adepta?

JP - Não sou contra. Coloquei prótese somente depois do segundo filho por que amamentei cada um por um ano e a mama precisou de uma ajudinha, então acho que todo e qualquer tratamento invasivo é valido, mas precisa ser bem pensado, não pode ser uma decisão leviana entrar num centro cirúrgico.

MC - Seus cabelos estão sempre bonitos e são refefrência. Quais são seus cuidados essenciais?

JP - Meus principais cuidados são: evitar usar secador, chapinha ou babyliss todos os dias; hidratar os fios após a exposição ao sol (ótima dica para quem ama praia e piscina, como eu); jamais dormir com os cabelos molhados; e usar óleos de nutrição vegetal para reestruturar os fios e proporcionar brilho imediato. É muito importante encontrar produtos que recuperem os fios, deixando-os fortes e bonitos. Tenho alguns que não abro mão!

Juliana Paes é a estrela da linha Siàge Nutri Diamond (Foto: Divulgação)

MC - Com a chegada do inverno, em geral, os cabelos tendem a ficar mais secos. O que você costuma fazer para mantê-los viçosos?



JP - Evito tomar banho e lavar os cabelos com água muito quente, mesmo nos dias mais frios. A água gelada fecha as cutículas dos fios e proporciona muito mais brilho. Às vezes, pego uma garrafinha de água mineral que tem um ph mais adequado aos fios por não ter tanto cloro e dou o último enxágue. Também sigo meu ritual diário de hidratação com shampoo, condicionador, máscara e óleo nutritivo. E acho que deixar o cabelo secar naturalmente faz diferença na textura. O resultado aparece ao longo de poucas semanas. É uma verdadeira "hidratação".

MC - Já aconteceu de você sofrer com alguma mudança para alguma personagem?

JP - Ah, sim! Agora mesmo com a Bibi [de "A Força do Querer"], a caracterização sugeriu luzes bem marcadas e meu cabelo, que já vinha sofrendo com babyliss diariamente, sentiu muito. Muitos fios se partiram e fiquei cheia de pontas duplas. Tive que entrar em um intensivão de hidratações e cuidados.

Mas eu também me divirto com essas mudanças e fico animada em me redescobrir de diferentes maneiras. Uma coisa é fato: eu adoro ser morena, amo meu cabelo ‘marrom’. Muita gente quer saber o tom do meu cabelo, mas juro que esse tom de hoje é a cor natural dos meus fios. Quando não estou no ar, prefiro nem alterar muito a cor ou corte e apenas intensifico os cuidados para os fios estarem sempre sedosos e saudáveis... E prontos pra outra mudança!

Marie Claire