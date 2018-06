Juliana Paes lança primeira coleção de lingerie com a marca Triumph

Juliana Paes vai lançar sua primeira coleção de lingerie em parceria com a Triumph. As peças deverão chegar às lojas físicas e online no segundo semestre como parte da coleção verão 2019 da marca, que terá a própria atriz como estrela da campanha.

Paes afirmou que acompanhou todos os passos até a criação das 18 peças que farão parte a coleção. "Fiz questão de participar porque a lingerie, além de linda, precisa ser confortável e deixar a mulher segura. Escolhi os modelos que amo, os materiais, as cores das peças e até os tons dos forros", afirmou.

Foto: Divulgação

A coleção que traz a assinatura da atriz será dividida em duas: uma delas, chamada curve, será de peças em laise moderna e contará com média sustentação e compressão; já a segunda parte da coleção é chamada Passion e será composta por peças em renda brilhante e tule, incluindo calcinhas menores e mais ousadas.

Entre as peças, há também a cinta curve, que, segundo a marca, foi desenvolvida em microfibra power jersey e estrutura de barbatanas, "que comprime e valoriza o corpo reduzindo até 4 cm".

Segundo a Triumph, a ideia é mostrar a força da mulher brasileira. "Nada nem ninguém pode abalar a segurança da mulher. A segurança faz com que a mulher fique poderosa, charmosa e linda. Não importa as imperfeições no corpo, são normais, o que importa é a mulher estar feliz e estando feliz ela fica segura de si", afirma Juliana Paes.

Folhapress