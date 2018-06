Jojo Todynho aproveitou o feriado de 'molho' para poder explicar sua decisão de se submeter a uma lipoescultura. Na última quinta-feira (31), a cantora adiantou que não fez o procedimento para emagrecer.

Pelo contrário, a funkeira apenas tirou gordura localizada para reaplicar no bumbum. "Ninguém reduziu medida. Continuo gorda, continuo a mesma coisa", explicou no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

"Só tirei a gordurinha nas costas e botei no bumbum porque quero botar meus croppeds PP e fica embolado. Então deixei as costinhas retas", detalhou sobre a decisão.

Criticada por algumas pessoas, a famosa ainda aproveitou para defender sua decisão de mudar o corpo: "Eu me amo do jeito que sou e não é porque me amo que vou continuar com o cabelo da mesma forma, a sobrancelha da mesma forma".

"Você tem um livre arbítrio e pode fazer com o seu corpo o que você bem quiser", concluiu.

Famosidades