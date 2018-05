Johnny Depp é acusado de agredir membro da equipe em set de filmagens

Johnny Depp foi acusado de agredir um funcionário no set de filmagens de City of Lies, após beber e fumar durante o dia todo no set. O ator teria tentado socar o membro da produção ao ser avisado que deveria encerrar a cena.

De acordo com o site PageSix, uma testemunha revelou que o problema no set, descrito por ela como "tóxico", começou quando Depp assumiu a direção de uma cena na qual dois amigos seus estavam escalados como um policial e um morador de rua. "Os amigos de Johnny estavam na cena, e isso acabou se tornando muito mais do que deveria ter sido", revelou uma fonte.

Uma rua do centro de Los Angeles foi fechada para as gravações, mas quando o horário permitido de fechamento acabou, Depp quis manter as câmeras rodando. "Os produtores continuavam pedindo que o tempo fosse prolongado", explicou uma fonte próxima à produção. Finalmente, um gerente de locação informou ao diretor do filme, Brad Furman, que a cena tinha que ser encerrada, mas o cineasta interveio: "Diga isso a Johnny Depp!".

Foto: Reprodução/Getty Images

O gerente de locação teria dito, então, ao ator: "Esta é a última tomada". Porém, Depp ficou irritado e bateu no rosto do funcionário. "Ele estava a 15 cm de distância, gritando: 'Quem é você? Você não tem direito!', disseram as fontes. Quando o trabalhador disse a Depp: "Eu estou apenas fazendo meu trabalho", Depp teria tentado socar as costelas dele e gritado "Eu te dou US$ 100 mil para me dar um soco agora!" O funcionário atordoado ficou parado, e Depp foi finalmente retirado do local.

Segundo a pubilicação, o representante de Depp não comentou o caso. Enquanto isso, o diretor Brad Furman insistira que o suposto incidente foi exagerado. "Johnny Depp é um profissional consumado, grande colaborador e um defensor de outros artistas", disse ele em um comunicado. "Ele sempre trata a equipe e as pessoas ao seu redor com o maior respeito. Filmes podem ser estressantes, e eventos não frequentes costumam ser exagerados. Nós todos amamos histórias — não há uma aqui."

