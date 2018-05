Johnny Depp atacou um membro da equipe de filmagem de "Labyrinth", seu próximo longa. Segundo o site americano Page Six, o ator gritou e socou um gerente de locação, profissional responsável pelo aluguel dos locais de filmagem ou autorização de gravação em locais públicos.

Segundo membros da equipe, Depp decidira ajudar a direção de uma determinada cena. No papel do investigador Russell Poole, o ator convidou dois amigos para interpretar um policial e um morador de rua. "Os amigos de Johnny estavam em cena, e isso passou a durar muito mais tempo do que deveria", disse um integrante da equipe.

Johnny Depp ataca equipe durante gravação. (Foto: Reprodução/Instagram)



A gravação acontecia em uma rua do centro de Los Angeles, fechada para tráfego. O tempo de gravação permitido no local acabou mas o ator pediu para que a equipe continuasse gravando. O gerente de locação avisou então o diretor, Brad Furman, que os trabalhos precisavam ser interrompidos.

Furman, que já tinha avisado Depp do horário, pediu que o responsável falasse ele mesmo com o ator, que se negava a parar as gravações. "Esta é a última tomada", disse o gerente, que foi contestado pelo ator em uma reação violenta.

Segundo a publicação, Johnny Depp estava bebendo e fumando o dia todo e não reagiu bem com a notícia. Uma fonte narra que o ator partiu para cima do funcionário e começou a gritar. "Ele estava a dez centímetros [do funcionário] e gritava: 'Quem é você? Você não tem direito'."

"Eu estou fazendo meu trabalho", respondeu o gerente de locação, deixando Depp mais irritado. O ator tentou atingir o funcionário nas costelas e, vendo que o homem se esquivava, teria gritado "Eu te pago US$ 100 mil (cerca de R$ 354 mil) para você me bater agora!"

O homem atacado não se moveu e evitou confronto. Johnny Depp não quis comentar o ocorrido e o diretor Brad Furmam frisou que o comportamento do ator não é sempre aquele. "Ele sempre trata as pessoas ao seu redor com extremo respeito. Filmes podem ser estressantes e pequenos eventos comumente se tornam exagerados."

Folhapress