Johnny Depp aparece 'rejuvenescido' em premiere de 'Animais Fantásticos'

O ator Johnny Depp animou seus fãs ao comparecer ‘rejuvenescido’ na premiere de ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’ (2018). O astro de 55 anos interpreta o grande vilão do longa inspirado nas obras da escritora J.K. Rowling e mostrou-se saudável e sorridente em sua chegada ao red carpet do evento de lançamento da produção. Ao longo dos últimos meses, Depp havia sido visto mais de uma vez fragilizado, com a pele pálida e aparentemente abatido.





O ator Johnny Depp no lançamento do novo Animais Fantásticos e um registro de alguns meses atrás. Foto: Getty Images/Instagram.

Os problemas financeiros e físicos vividos por Depp estão sendo noticiados pela imprensa internacional ao longo dos últimos anos, principalmente após o término de seu casamento com a atriz e modelo Amber Heard. Os dois ficaram casados entre 2015 e 2017 e o relacionamento chegou ao fim em meio a acusações de agressões domésticas cometidas pelo ator contra a sua ex.

Desde então, ele também foi protagonista de notícias falando sobre crises financeiras e processos relacionados ao divórcio e à administração de sua riqueza - tendo ele inclusive demitido seus ex-empresários. Ele também foi fotografado muito mais magro que o habitual e também com as feições alteradas pelo suposto consumo excessivo de álcool.

