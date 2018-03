Jogo da discórdia é cancelado após tentativa de burlar para ganhar pizza

Depois de um mês e meio de confinamento no BBB, a vontade de comer o que se tem vontade pode acabar fazendo alguns até esquecerem que estão sendo filmados 24 horas.

Foi o que aconteceu com os emparedados Caruso, Patrícia e Diego. O trio levou uma bronca ao vivo do apresentador Tiago Leifert após confabular sobre um jeito de burlar o jogo da discórdia, que ocorre às segundas-feiras, para tentar ganhar a pizza no final.

(Foto: Reprodução/ TV Globo)

Durante o dia, Caruso teve a ideia de colocar as plaquinhas com adjetivos como "mais inútil da casa", "mais falso da casa" nos próprios amigos, na tentativa de ganharem a pizza. O "brother" que é líder de acusações no jogo ganha o brinde. "Quem é a mais falsiane, aí você responde 'eu acho que é fulana, mas como eu quero comer a pizza, vai no Diego'. Tipo assim, burlar o jogo", brincou Patrícia.

Após fazer um discurso para o público, Tiago Leifert entrou ao vivo no programa apenas para cancelar o jogo da discórdia e dar uma bronca no trio. "Amanhã, um de vocês será eliminado, mas para os outros dois o jogo continua. Não ajam como se já tivesse acabado. Não joguem a toalha", começou Leifert.

"Sobre o jogo da discórdia que a gente faria hoje e não fará mais: alguns de vocês tentaram burlar para comer a pizza. Subestimar a inteligência do público é uma péssima ideia. Custa caro", continuou.

Folhapress