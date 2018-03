Joelma chora ao falar de agressões sofridas pela mãe no casamento

"Na hora da raiva, pra quê 'cê' levantou a mão pra ela?". Esse é um dos versos da música "Perdeu a razão", que Joelma lança na próxima quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher. Gravada em parceria com a autora, Marília Mendonça, a canção fez a paraense recordar de um dos momentos mais difíceis de sua vida.



Joelma chora enquanto fala de seu passado Foto: Reprodução/Instagram



"Ela me faz lembrar da minha infância, aqueles 10% que não foram bons. Quando fui colocar a voz, eu chorava quando chegava justamente nesses 10%. Eu desabava", conta Joelma, num vídeo divulgado em suas redes sociais: "Minha mãe costurava com lamparina até 2h da manhã para conseguir entregar a roupa. Ela ia dormir lá pelas 3h da manhã. Meu pai chegava embriagado e espancava ela".



Marília Mendonça e Joelma durante a gravação da música Foto: Reprodução/Instagram



Filha do garimpeiro José Benhum Mendes, a cantora nunca escondeu que seu pai era alcoólatra. Durante toda a sua infância, ela testemunhou as surras que ele dava na mãe, a costureira e regente de coral de uma igreja, Maria Nazaré Mendes. "O que me traz muita força é a vida da minha mãe", garante.







Extra