Benício, filho de Luciano Huck e Angélica, sofre grave acidente em Ilha Grande

Benício, um dos filhos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, sofreu um acidente de lancha neste sábado (23), e está internado num hospital em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Inicialmente, foi divulgado pela imprensa, inclusive no site do jornal O Globo, que o filho mais velho do casal, Joaquim, é que teria sofrido o acidente. Porém, a informação foi corrigida por Luciano por meio de uma nota, publicada em suas redes sociais.

O apresentador esclarece que Benício sofreu um acidente praticando wakeboard, e que foi operado no hospital Copa Star. Segundo Luciano, Benício passa bem.

Na tarde de sábado, Luciano postou cinco vídeos nas stories do seu perfil no Instagram, mostrando um passeio de lancha com os filhos em Ilha Grande, uma ilha situada no litoral sul do Rio de Janeiro, e que faz parte do município de Angra dos Reis.

As imagens feitas pelo apresentador mostram uma baleia, e é possível ouvir sua voz conversando com os três filhos - Joaquim, Benício e Eva.