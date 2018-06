'Jesus' será gravada em mesmas locações de Game of Thrones, diz colunista

Para quem está ansioso para assistir a próxima novela da Record, Jesus, pode se preparar para talvez reconhecer os cenários dos primeiros capítulos do folhetim. Isso porque, segundo o colunista Flávio Ricco, as gravações devem acontecer em locações já usadas em produções hollywoodianas.

As cenas serão produzidas na cidade de Quarzazate, no Marrocos. O destino é bastante procurado por estúdios de cinema, alguns abertos até para visitação de turistas. Lá, foram filmadas cenas de filmes como Gladiador e Príncipe da Pérsia.

Foto: Divulgação

Outra superprodução que já utilizou as belas paisagens da região foi a série Game of Thrones. Na terceira temporada, o cenário pode ser visto nas viagens de Daenerys Targaryen, interpretada por Emília Clarke.

Jesus terá Dudu Azevedo no papel título, mas antes, ele já deve aparecer no último capítulo de Apocalipse, previsto para ir ao ar no dia 17 de julho. Além dele, estão no elenco da produção nomes como André Gonçalves e Vanessa Gerbelli.

