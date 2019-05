Iza será técnica do The Voice Brasil no lugar de Carlinhos Brown

A musa de sucessos como "Pesadão" e "Dona de Mim" é a nova técnica do The Voice Brasil (Globo) , a partir de julho, quando estreia a nova temporada. Iza entra no lugar de Carlinhos Brown, que vai se dedicar totalmente à versão infantil do reality show, o The Voice Kids.



Continuam com ela, Lulu Santos, Ivete Sangalo e Michel Teló. "Estou me sentindo muito lisonjeada, principalmente pela responsabilidade que é sentar na cadeira que foi do Carlinhos Brown. Na minha opinião, ele é um dos maiores produtores musicais e artistas do mundo. Sempre o admirei", afirmou a cantora em nota oficial divulgada pela TV Globo.

Brown também deixou a sua declaração de boas vindas. "Eu e toda a família 'The Voice' damos as boas-vindas à Iza, esse grande ser humano e grande artista que traz para nós uma luz a mais."

Iza é estudiosa e curiosa musicalmente, e não vê a hora de ajudar novos talentos a ingressarem na carreira. "O 'The Voice' muda vidas e, com certeza, a experiência de orientar pessoas que querem entrar no mercado, assim como eu fui orientada um dia, vai mudar a minha vida profissional. Gosto de conhecer emissões, vibratos, timbres e cores diferentes de voz", conta.

A cantora já está se acostumando aos programas de televisão. Ela foi convidada a participar do Música Boa ao Vivo do Multishow. Ela estreou a nova temporada do programa com uma apresentação de Alcione. Iza também apresentou algumas edições do Só Toca Top ao lado de Tony Garrido, do Cidade Negra. Os dois ficaram na atração por um mês.

Folhapress